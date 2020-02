Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii din Iran a anuntat, vineri, 34 de decese si 388 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, potrivit Reuters. Rugaciunile de vineri au fost suspendate in majoritatea provinciilor tarii.Purtatorul de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii,…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a ajuns duminica la 2.442 de morti dupa anuntul altor 97 de decese, toate, cu exceptia unuia, inregistrate in provincia Hubei (centru), epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, informeaza AFP.Cele mai multe dintre decesele nou anuntate au fost…

- Epidemia de coronavirus mai face o victima in Iran. Bilantul deceselor cauzate de coronavirus urca la cinci, cel mai mare numar de decese inregistrate intr-o țara din afara Extremului Orient, scrie AFP.Noul coronavirus a fost semnalat pentru prima oara in Iran miercuri, cand autoritațile au anunțat…

- Nationala de fotbal a Chinei va juca doua meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2022 în Thailanda, fara public, decizie luata ca urmare a raspândirii noului coronavirus, a anuntat federatia chineza, potrivit AFP.Astfel, selectionata Chinei va întâlni nationala din…

- Directorul unui spital din Wuhan, epicentrul imbolnavirilor cu coronavirus, a murit marti dimineata din cauza infectarii cu Covid-19, anunta CNN, bilantul deceselor la nivel mondial fiind de 1873 de persoane.

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Bilanțul global al deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, scrie CNN. Numarul de cazuri confirmate cu noul coronavirus, la nivel global, este acum 73.243, potrivit Mediafax. Șeful Organizației…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.669, conform CNN. La bordul navei de croaziera Diamond Princess, pe care se afla si romani, numarul imbolnavirilor este de 356. BBC relateaza ca autoritatile chineze au raportat a treia zi consecutiva de scadere a numarului de imbolnaviri, potrivit…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata din cauza coronavirusului a depasit 300. Daca pana acum toate decesele au fost confirmate in China, de aceasta data a aparut si primul deces in afara tarii. Astfel, o persoana si-a pierdut viata in Filipine. Bilantul victimelor a ajuns la 305 morti.