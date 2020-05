210 maramureșeni izolați la domiciliu și alți 319 carantinați. 12 persoane au ajuns în județ, din zone roșii Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Ministerului Apararii Naționale și polițiștii locali au executat, in ultimele 24 de ore, pe raza județului, in sistem integrat 67 de misiuni. Au fost angrenate 152 de efective, iar pentru executarea misiunilor au fost utilizate 47 mijloace de mobilitate. Au fost verificate peste 200 de persoane cu privire la respectarea masurii de izolare la domiciliu. Din punctele de trecere a frontierei de stat au fost preluate și conduse in carantina instituționalizata 12 persoane venite din state aflate in zona roșie de risc. S-au aplicat pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

