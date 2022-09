Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri mehedințeni acționeaza in cadrul proiectului ROADPOL-SAFETY DAYS, pentru reducerea numarului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora. Proiectul este susținut de Comisia Europeana și iși propune concentrarea eforturilor pentru reducerea numarului accidentelor rutiere și a…

- In perioada 16 22 septembrie, politistii rutieri tulceni actioneaza in cadrul proiectului ROADPOL SAFETY DAYS, pentru reducerea numarului accidentelor rutiere si a consecintelor acestora.Proiectul este sustinut de Comisia Europeana si isi propune concentrarea eforturilor pentru reducerea numarului accidentelor…

- In perioada 16 – 22 septembrie 2022, Rețeaua Europeana a Polițiilor Rutiere– ROADPOL realizeaza Proiectul ROADPOL Safety Days, destinat conștientizarii tuturor categoriilor de participanți la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun in situația in care nu respecta normele rutiere, in…

- In perioada 16 – 22 septembrie, polițiștii rutieri maramureșeni acționeaza in cadrul proiectului ROADPOL-SAFETY DAYS, pentru reducerea numarului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora. Proiectul este susținut de Comisia Europeana și iși propune concentrarea eforturilor pentru reducerea numarului…

- In perioada 16 – 22 septembrie, polițiștii rutieri maramureșeni acționeaza in cadrul proiectului ROADPOL-SAFETY DAYS, pentru reducerea numarului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora. Proiectul este susținut de Comisia Europeana și iși propune concentrarea eforturilor pentru reducerea numarului…

- In perioada 16 – 22 septembrie 2022, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara acționeaza in cadrul proiectului ROADPOL-SAFETY DAYS, pentru reducerea numarului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora. Proiectul este susținut de Comisia Europeana…

- Comisia Europeana a adoptat noile reguli pentru siguranța rutiera și pentru a permite circulația vehiculelor complet autonome in UE. Noile reguli se vor aplica mai intai noilor tipuri de vehicule, incepand de astazi, și ulterior tuturor vehiculelor noi, incepand cu 7 iulie 2024. O parte dintre noile…