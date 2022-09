21 septembrie 2022. Ce sfinti sunt celebrati in calendarul ortodox?

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile zilei de 13 septembrieOrtodoxeTarnosirea bisericii Invierii din Ierusalim; Sf. Sfintiti Mc. Corneliu Sutasul si Ciprian, episcopul Cartaginei; Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian si ValerianGreco-catoliceSfintirea bisericii Invierii din…

- In varsta de 41 de ani, Jojo e fericita alaturi de Paul Ipate și de copiii ei. Intr-un interviu pentru Impact.ro , actrița a dezvaluit ca iși dorea și al treilea copil, dar a renunțat la idee. Și-a pus cariera pe primul loc, plus ca mama ei nu o mai putea ajuta. Inainte de pandemie, Jojo voia sa ramana…

- Astazi, 22 iulie, in calendarul ortodox este praznuita Sfanta Mironosița și intocmai cu Apostolii Maria Magdalena. Sfanta Maria, cea numita Magdalena, a fost ucenița și mironosița lui Hristos cea dintai și cea mai mare decat toate mironosițele și purtatoarele de mir.

- Duminica a 5-a dupa Rusalii (Vindecarea demonizaților din ținutul Gadarenilor) Matei 8, 28-34; 9, 1 In vremea aceea, trecand Iisus dincolo, in ținutul Gadarenilor, L-au intampinat doi demonizați care ieșeau din morminte, atat de cumpliți, incat nimeni nu putea sa treaca pe calea aceea. Și, iata, au…

- Noi credem in sfinti si pentru faptul ca, prin viata lor, au devenit exemple, pentru viata noastra, deci ni se constituie ca modele, dar si pentru faptul ca pot sa fie mijlocitori intre noi si Dumnezeu, nu in sensul in care spun neoprotestantii, ca Dumnezeu nu are nevoie de intermediari, ...

- Astazi este o zi extrem de importanta pentru creștinii de pretutindeni. Este sarbatoare dubla in calendar, astazi fiind sarbatoriți Sfantul Ierarh Andrei, arhiepiscopul Cretei și Sfanta Cuvioasa Marta. Iata cine au fost cei doi sfinți, dar și care este cea mai puternica rugaciune pe care sa o rostești…

- La 63 de ani, Magda Catone e studenta la facultatea de Teologie . Pentru Playtech , cunoscuta actrița a declarat ca a trecut cu brio de perioada examenelor și se mandrește cu notele pe care le-a obținut. „Am vreo doua note de 9 și sper ca la celelalte trei examene la care nu s-au dat inca rezultatele,…