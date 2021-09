21 SEPTEMBRIE 2021 - ZIUA FARA PERSOANE DECEDATE DIN ACCIDENTE RUTIERE .

Stiri pe aceeasi tema

- 21 septembrie 2021 sa devina o zi fara persoane decedate din cauza accidentelor rutiere, pe drumurile din Europa, acesta este unul dintre obiectivele Proiectului ROADPOL - Safety Days The post 21 septembrie 2021,o zi fara persoane decedate din cauza accidentelor rutiere first appeared on Partener TV…

- Politistii au testat cu aparatul etilotest, conducatorul autoturismului, rezultatul fiind negativ.In aceasta dupa masa, politistii Compartimentului Rutier din cadrul Politiei orasului Beclean au intervenit la un accident rutier pe Drumul National 17 in localitatea Sieu Sfantu.Un autoturism condus de…

- In 8 ore, politistii rutieri din judetul Alba au verificat 62 de autovehicule destinate transportului public de persoane si marfuri. Fața de 11 conducatori de astfel de autovehicule a fost luata masura sancționarii contravenționale, iar unul a ramas fara permis dupa ce a fost depistat in timp ce conducea…

- Numarul persoanelor decedate sau ranite grav in accidentele rutiere produse in primele sapte luni ale anului pe drumurile din judetul Bistrita-Nasaud a scazut cu aproximativ 60%, potrivit datelor comunicate miercuri, in sedinta Colegiului prefectural, de catre seful Inspectoratului de Politie Judetean…

- Polițiștii rutieri din județu Timiș continua acțiunile cu caracter preventiv pentru creșterea gradului de disciplina rutiera. In data de 01 august a.c., in intervalul orar 19.30-21.30, polițiștii Biroului Rutier impreuna cu polițiști de la Ordine publica au desfașurat o acțiune pe raza municipiului…

- Anul acesta, pana in momentul de fața, polițiștii rutieri au fost sesizați despre producerea a 59 de accidente rutiere, care s-au soldat cu decesul a 13 persoane, ranirea grava a 53 și ranirea ușoara a altor 16, conform IPJ Maramureș. In anul 2019, polițiștii rutieri din Maramureș au intervenit la 88…

- Din 2019 și pana in prezent, in Bistrița-Nasaud au avut loc peste 170 de accidente rutiere in care au fost implicați bicicliști sau conducatori de atelaje hipo, dintre care 8 s-au soldat cu decese ale acestora, iar in peste 40 rezultatul a fost ranirea grava a unor persoane. Pentru prevenirea unor astfel…

- In perioada 19-25 iulie 2021, politistii rutieri din judetul Alba au actionat pentru reducerea accidentelor produse, in special, din cauza nerespectarii normelor rutiere de catre conducatorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane si conducatorii autovehiculelor destinate transportului…