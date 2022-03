Stiri pe aceeasi tema

- Un startup elvețian cofondat de un roman a obținut o investiție de 1,45 milioane de euro de la fondul de investiții austriac Alpine Equity, NGM, investitori privați și existenți, potrivit unui anunț facut de companie, marți.

- Konvi, un startup care a dezvoltat o platforma de investiții in obiecte de lux, co-fondat de o romanca, obține o finanțare de 900.000 de dolari de la fondul de investiții Axel Springer Porsche (APX) și alți angel investors, foști directori care au lucrat la Shopify sau la Snapc Inc., compania din spatele…

- Dupa valul de sanctiuni occidentale impotriva intereselor Rusiei, este vorba de a continua sa canalizam “strigatul global impotriva atrocitatilor agresiunii ruse in sprijin practic si de durata pentru Ucraina”, potrivit Downing Street. Londra a mai indicat ca va acorda un ajutor de 100 de milioane de…

- Payhawk, un startup IT fondat de trei antreprenori bulgari in 2018, primește o finanțare suplimentara de 100 de milioane de dolari, care se adauga unei runde de investiții de 115 milioane de dolari obținuta in noiembrie 2021, și devine, astfel, primul unicorn din Bulgaria.

- Bware Labs, un startup romanesc fondat in decembrie 2020, care a creat o platforma pentru infrastructura API descentralizata, obține o finanțare de 6 milioane de dolari, intr-o runda de investiții Serie A.

- Un startup romanesc axat pe data science și specializat in furnizarea de soluții pentru sectorul energetic, bazate pe machine learning (ML) și inteligența artificiala (AI), obține o finanțare de 2 milioane de euro, intr-o runda de investiții condusa de Early Game Ventures, la care a participat și fondul…

- Investitiile in startup-urile romanesti au crescut de peste trei ori in 2021, depasind 116,9 milioane de euro dupa ce, in 2020, suma raportata a fost de 30,4 milioane de euro, conform Romanian Venture Report 2021, lansat de How to Web. Suma medie investita in startup-uri s-a majorat, insa, cu peste…

- Startup-ul IT fondat în America de catre un antreprenor de origine româna a ajuns sa fie evaluat la 1,4 miliarde de dolari, în urma celei mai recente runde de investiții pe care a obținut-o la început de an 2022. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...