- Impactul Ordonantei de majorare a salariilor in sectorul bugetar este de putin peste 2 miliarde de lei pana la sfarsitul acestui an, a anuntat, luni, ministrul Muncii, Marius Budai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu spune ca ordonanța(OUG) privind majorarea salariilor bugetarilor va fi aprobata saptamana viitoare. „A fost o decizie luata in coaliție. Nu e vorba de bani și nu e vorba neaparat de majorari, o sa reiau puțin trecutul: Am facut legea bugetului de stat, am venit ca dam…

- Mult așteptata rectificare bugetara a fost facuta, apartent economia duduie, in fapt cand vine vorba despre critici și neajunsuri, social democrații vorbesc despre greaua moștenire lasata de partenerii lor liberali. Cert este ca daca acum a fost dres busuiocul, sa vedem cum poate sa țina cu noi bugetul…

- Purtatorul de cuvant al Partidului National Liberal, Ionut Stroe, a declarat, miercuri seara, ca exista bani pentru cresterea salariilor bugetarilor, deoarece au crescut veniturile fiscale cu 30 de miliarde de lei si cele nefiscale cu opt miliarde de lei.

- 7 miliarde de lei au disparut, de la inceputul acestui an, din conturile romanilor care contribuie la Pilonul 2 de pensii. Unde sunt banii, nicio institutie a statului roman pare ca nu stie. Guvernul cere masuri din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Fondurile Private de Pensii transmit…

- Noi masuri de ajutor pentru romani, dupa valul de scumpiri. Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor din ianuarie 2023 Ministrul Muncii, Marius Budai, spune ca este in pregatire un nou pachet de masuri de ajutor social pentru romani, dupa valul de scumpiri. Acestea nu vor fi doar pentru categoriile…

- Guvernul si-a propus sa atraga 21 de miliarde de euro Foto: ec.europa.eu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - 21 de miliarde de euro si-a propus Guvernul sa atraga în perioada urmatoare din exercițiul bugetar 2021-2027 al Uniunii Europene. Cu acești bani se vor…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat, vineri, la RFI, ca numai la Ministerul Muncii, pentru compensarea facturilor din energie la consumatorul casnic, au platit pana acum 1,2 miliarde de lei. ”Acesti 1,2 miliarde de lei nu au iesit din buzunarele noastre, ale cetatenilor romani, ci au ramas…