21 martie, zi cu triplă semnificație: A venit primăvara astronomică, e ziua fericirii și cea a francofoniei! Astazi este echinocțiul de primavara. Cu alte cuvinte este momentul astronomic al anotimpului! Insa azi se mai marcheaza inca doua „lucruri” importante. Echinocțiul, numit și echinox, este momentul cand ziua și noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant. Tradițional, momentul Echinocțiului este un moment de armonie și echilibru, in care ziua și noaptea sunt intr-o perfecta balanța. Echinocțiul are loc de doua ori pe an: primul, in jurul datei de 21 martie, reprezentand echinocțiul de primavara in emisfera nordica și echinocțiul de toamna in cea sudica; al doilea, in jurul datei de 23 septembrie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

