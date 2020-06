Stiri pe aceeasi tema

- Franta a depasit pentru prima data Marea Britanie si Germania ca principala destinatie pentru investitiile internationale in Europa, arata un studiu publicat joi de firma de consultanta EY, desi numarul proiectelor ar putea fi revizuite pe fondul efectelor pandemiei de coronavirus

- Franta a invitat miercuri la "mai multa coordonare" in redeschiderea frontierelor interne ale UE, in timp ce unele state membre au facut deja anunturi in acest sens odata cu apropierea sezonului turistic de vara, potrivit France Presse. "Este urgent sa ne coordonam, acesta va fi mesajul…

- In martie, piata din Italia a scazut cu 85-, cea din Franta cu 72-, cea din Spania cu 69- iar Austria, cu 67-. La polul opus, piata din Finlanda s-a contractat cu 1-, iar cea din Suedia, cu 9-. In cazul Romaniei, deprecierile au ajunss la 32-. In UE s-au inmatriculat 567.000 de masini noi, fata de peste…

- Franța ramane pe o curba ascendenta de imbolnaviri. Pana in prezent, in Franța au fost inregistrate 110.070 de infectari cu noul coronavirus, iar numarul morților a trecut de pragul de 10.000, fiind...

- Cheltuielile cu sanatatea in Romania au fost echivalente cu 5,2% din Produsul Intern Brut in anul 2017, cel mai mic procent inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, in conditiile in care media estimata la nivelul UE este de 9,9% din PIB, arata datele publicate marti de Oficiul European…

- Imbarcarea primilor pacienti grav afectati de noul coronavirus la bordul unui tren de mare viteza (TGV) dotat cu echipamente speciale medicale, care urmeaza sa-i evacueze din estul Frantei spre spitale din vest, a inceput joi dimineata, operatiune fara precedent in Europa, potrivit AFP, scrie Agerpres.Primii…