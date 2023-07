Stiri pe aceeasi tema

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU: 13 iulie, ora 15:00-14 iulie, ora 08:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata Pe intreg județul Alba vor fi intensificari ale vantului (rafale de 70…90 km/h și izolat de peste 100 km/h), vijelii puternice, grindina de medii dimensiuni, frecvente…

- Vineri, de la ora 12.00 pana sambata, la ora 10.00, codul galben va fi activ in Transilvania, Muntenia, Dobrogea, mare parte din Moldova și zona montana. In aceste regiuni, instabilitatea atmosferica va fi accentuata și vor fi averse torențiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale…

- Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindina de dimensiuni medii, fenomene care vor afecta jumatate de țara. Codul portocaliu intra in vigoare la ora 14 și va fi valabil pana noaptea, la ora 2.00. In acest interval, in zona de munte, sudul Banatului, nordul…

- 6 iulie| COD PORTOCALIU de furtuni in Alba: Averse torențiale, descarcari electrice, vijelii și grindina, pana la noapte 6 iulie| COD PORTOCALIU de furtuni in Alba: Averse torențiale, descarcari electrice, vijelii și grindina, pana la noapte Meteorologii ANM au emis joi, o avertizare cod galben și portocaliu…

- Meteorologiii au emis miercuri o avertizare cod portocaliu de averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina de medii dimensiuni pentru aproape jumatate de tara, valabila in intervalul 14-23, in timp ce in restul tarii este anuntat cod galben de instabilitate atmosferica sau se mentine…

- COD PORTOCALIU Data emiterii : 02-07-2023 ora 12 Valabil de la 02-07-2023 ora 13:05, pana la 02-07-2023 ora 14:00 In zona : Județul Alba: Mogoș, Intregalde, Rameț, Ponor; Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula local peste 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari…

- Autoritațile anunța cod portocaliu pentru mai multe județe, printre care și Maramureș. Interval de valabilitate: 23 iunie, ora 20 – 24 iunie, ora 04 Fenomene vizate: intensificari ale vantului, vijelii Zone afectate: conform textului și harții In Banat, Crișana, Maramureș și in nord-vestul Transilvaniei…

- 15 iunie 2023| COD GALBEN de furtuni in Sudul județului Alba: Unde se vor inregistra grindina și intensificari de scurta durata ale vantului 15 iunie 2023| COD GALBEN de furtuni in Sudul județului Alba: Unde se vor inregistra grindina și intensificari de scurta durata ale vantului Administrația Naționala…