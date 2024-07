Stiri pe aceeasi tema

- Temperatura medie globala a aerului a atins duminica, 21 iulie, 17,09 grade Celsius, depașind precedentul record stabilit in iulie anul trecut, de 17,08 grade Celsius, arata datele preliminare ale Serviciului Copernicus pentru schimbari climatice al Uniunii Europene, relateaza Reuters.Astfel, aceasta…

- De cand valul de canicula fara precedent ca durata a lovit Romania, pe rețelele de socializare s-a viralizat un articol din presa naționala de acum aproape 100 de ani, care titra ca pe 16 iulie 1931 au fost 60 de grade la București.Ancuța Manea, cercetator științific la ANM, a declarat pentru AFP ca…

- Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF) a fost solicitat sa intervina, miercuri si joi, la 2.289 de cazuri, dintre care 1.335 urgente cauzate de caldura excesiva, relateaza Agerpres. Conform autoritaților sanitare, in locurile publice au fost inregistrate 195 de cazuri, dintre care 47 de cazuri…

- Romania a intrat in saptamana africana. Vremea va fi caniculara, iar disconfortul termic va fi in crestere. Temperaturile vor deveni de nesuportat, in cea mai mare parte din tara.Potrivit prognozei intocmite de Administratia Nationala de Meteorologie pentru perioada 17 iunie ndash; 1 iulie, valorile…

- Creșterea temperaturilor in toata țaraDirectorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a precizat ca incepand cu weekendul acesta, vremea se va incalzi in toata țara. Maximele termice vor fi cuprinse intre 20 și 29 de grade Celsius, iar in Capitala se așteapta temperaturi…

- Ciclonul care maturat Europa a ajuns și in țara noastra, iar vremea rea, cu furtuni și ploi torențiale, ține pana sambata, 25 mai. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a vorbit despre cum va fi vremea in urmatoarele zile, relateaza Antena 3.„Am prelungit avertizarea…

- ANM a facut anunțul. De Paște, țara va fi imparțita in ceea ce privește vremea. In timp ce o parte a țarii se va bucura de o vreme frumoasa, in cealalta parte va ploua, arata ANM . „Este posibil ca in ziua de duminica, de Paste, mai ales in jumatatea estica a țarii, sa avem o vreme frumoasa, exceptand…