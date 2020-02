21 februarie - Vremea ramane rece, la munte predomina ninsorile Astazi, cerul va avea innorari si mai ales din a doua parte a zilei, temporar se vor semnala precipitatii local in regiunile intracarpatice si pe suprafete mici in rest. Acestea vor fi mixte in Transilvania si in Maramures, predominant sub forma de ploaie in Crisana, iar in Banat si pe arii restranse in restul teritoriului va ploua.La munte vor predomina ninsorile. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in zona montana, in special la altitudini mari, iar local si temporar, si in vest, nord-vest si in centru. Valorile termice vor continua sa se situeze peste cele normale la aceasta data,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

