Ce se întâmplă în organismul tău dacă bei kefir timp de o lună

O femeie si-a intarit sistemul imunitar si a dat jos cateva kilograme bune pur si simplu consumand kefir timp de 30 de zile.„La numai o saptamana de cand am inceput sa beau kefir, am inceput sa ma simt mult mai bine, metabolismul meu s-a accelerat, si am inceput… [citeste mai departe]