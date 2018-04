Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale de la Serviciul Judetean de Ambulanta din Constanta au fost solicitate sa intervina, luni dimineata, dupa ce apeluri la 112 au anuntat ca un tanar este in stare de inconstienta, iar un altul este extrem de agitat. Incidentul s-a petrecut in zona de cluburi din nordul statiunii…

- Trei tineri au avut nevoie de ajutorul medicilor, azi, dupa ce au consumat substanțe interzise într-un club din stațiunea Mamaia. O tânara din Polonia a fost gasita în coma. Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța din Constanța au fost solicitate sa intervina, luni…

- Doi tineri, unul din Bucuresti si altul din Marea Britanie, au avut nevoie de interventia cadrelor medicale, luni, in zona unui festival de muzica electronica din Mamaia, existand suspiciuni ca ei consumasera droguri, unul fiind in stare de inconstienta, iar celalalt era agitat. Potrivit reprezentantilor…

- Treisprezece persoane au fost arestate in urma a 56 de perchezitii in trei judete pentru anihilarea unei grupari specializate in trafic de droguri de risc In urma verificarilor, anchetatorii au descoperit doua culturi indoor de cannabis, fiind ridicate sumele de 425 de mii de lei, 32 de mii de dolari…

- Ambasada Rusiei la București s-a implicat in cazul Skripal și a a publicat o scrisoare care nu va ramane fara ecouri. In cadrul acesteia, demnitarii ruși raspund acuzațiilor lansate de Londra la adresa Mosovei in urma otravirii fostului spion Serghei Skripal.

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul Ceh din București, ca Sergei Skripal, barbatul otravit la Londra era spion britanic. Intrebat despre crima de la Londra, care a generat mari tensiuni diplomatice intre Marea Britanie și…

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …