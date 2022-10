Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane și-au pierdut viața, duminica dimineața, dupa ce s-au rasturnat cu mașina in apele raului Bistrița, in localitatea Unirea, in apropiere de firma Goldplast. ”Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița cu autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare un…

- Din primele date de la fața locului in timp ce conducea un tractor pe un drum satesc din localitatea Naeni, șoferul, un barbat in varsta de 57 de ani a pierdut controlul asupra direcției rasturnandu-se. Accidentul s-a soldat cu decesul șoferului.

- Cel putin noua migranti au murit inecati si alti cateva zeci au fost salvati dupa ce au incercat sa traverseze fluviul Rio Grande din Mexic spre SUA, au transmis vineri autoritatile americane. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un copil lasat sa se joace pe o saltea pneumatica, pe plaja din Vama Veche a fost la un singur pas de o tragedie. La un moment dat, oamenii de pe mal au observat cum salteaua pe care se afla copilul a fost dusa in larg si au sunat la numarul unic de urgenta 112.Potrivit unor surse, copilul, o fetita…

- ■ un tinar de 23 de ani a ingramadit 12 migranti intr-o masina cu cinci locuri ■ a pierdut controlul, s-a rasturnat pe cimp si a produs un accident soldat cu doi morti ■ el are de executat 3,9 ani de inchisoare ■ Un tinar nemtean in virsta de 23 de ani, care a urcat […] Articolul Nemtean condamnat pentru…

- Joi, in jurul orei 18:50 un barbat de 49 ani din com. Slatina, in timp ce conducea motocicleta pe DJ 209 A, a parasit partea carosabila și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea drumului accidentandu-se. La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical de urgența care a constatat decesul conducatorului…

- Toti cei opt membri ai echipajului avionului cargo care s-a prabusit sambata seara langa localitatea Paleochori Kavalas, din nordul Greciei, au decedat, a relatat duminica postul public de televiziune grec ERT, citat de DPA. Epava avionului, un Antonov An-12, urma sa fie examinata de o drona, serviciile…

- Miercuri, 13 iulie, Ministerul chinez al Apararii l-a acuzat pe distrugatorul american ca a invadat ilegal apele teritoriale chineze din apropierea arhipelagului Xisha (Insulele Paracel). Este raportat de TASS. Tian Junli, purtatorul de cuvint al Comandamentului de Lupta al Armatei de Eliberare a Poporului…