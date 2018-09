Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier spectaculos a avut loc in judetul Arad, pe DJ 793 C, intre Ignesti si Susani. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila si a ajuns pe camp. In urma impactului, conducatorul auto a fost proiectat afara din masina. La fata locului a ajuns SMURD…

- Astfel, joi, pana la ora ora 16:00, a fost emis Cod galben in localitațile: Arad, Santana, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Pancota, Tarnova, Zimandu Nou, Ghioroc, Livada, Covasinț și Șofronea, unde se vor semnala frecvente descarcari electrice, averse ce vor cumula 25…30 l/mp, intensificari de scurta…

- Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, avertizeaza ca exista posibilitatea ca doua dintre serviciile SMURD din județ sa fie desființate din cauza lipsei de fonduri. SMURD Nadlac acopera zona Pecica, Semlac, Șeitin, Peregu Mare și autostrada (48% din intervenții nu sunt in Nadlac), iar…

- Astfel zonele: Lipova, Ineu, Șiria, Pancota, Sebiș, Tarnova, Gurahonț, Zabrani, Ghioroc, Bocsig, Buteni, Savarșin, Beliu, Craiva, Seleuș, Almaș, Cermei, Barzava, Covasinț, Tauț, Conop, Pauliș, Varadia de Mureș, Birchiș, Barsa, Petriș, Archiș, Dieci, Chisindia, Pleșcuța, Dezna, Hașmaș, Brazii, Ususau,…

- Pastorul care, timp de aproape doua decenii, a calauzit sufletele enoriașilor penticostali din Sebiș, fiind predicator la Biserica Penticostala „Betania”, a plecat subit din mijlocul celor dragi, vineri seara. Se intorcea, alaturi de soție, de la Ineu, unde se pare ca participasera la o logodna. Drumul…

- Un tragic accident rutier a avut loc cu putin inainte de miezul noptii pe DN 79 A, intre Bocsig si Ineu. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, dintre care unul s-a rasturnat si doua persoane au ramas incarcerate. „Victimele incarcerate au fost extrase. O femeie cu multiple traume…

- Orașul Ineu este indoliat dupa ce Cosmin Moț, un barbat de 40 de ani din, tatal unui copil frumos, s-a stins din viața in urma unui accident rutier. Accidentul s-a produs pe drumul Arad – Moneasa, intre masina condusa de Cosmin si un microbuz. Deși medicii au incercat cu toata putința sa-i salveze viața…

- Avertizarea ANM este valabila intre orele 9.00 și 10.00. In acest interval orar se va semnala ceața care determina scaderea vizibilitații local sub 200 m și izolat sub 50 m. Sunt afectate localitațile: Arad, Vladimirescu, Vinga, Șagu, Fantanele, Livada, Felnac, Zadareni și Frumușeni.