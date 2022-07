Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Alba Iulia pierde o finanțare UE pentru un proiect unic in Transilvania, dedicat copiilor. Care este motivul Un proiect pe fonduri europene, care se anunța a fi unul inedit in Transilvania, dar și in Romania, cel mai probabil va fi pierdut de catre Primaria Alba Iulia. Este vorba despre construirea…

- Seceta care afecteaza și astazi iremediabil munca fermierilor romani și produsele care ajung pe masa noastra nu va putea fi combatuta fara un sistem de irigații național. Știm deja acest lucru. Dar, in ciuda acestui adevar, inca nu avem prinse in PNRR fondurile necesare pentru modernizarea și salvarea…

- Portugalia, care s-a confruntat luna trecuta cu o agravare a secetei, va fi afectata incepand de vineri de un nou val de caldura, care le-a determinat pe autoritatile de la Lisabona sa se pregateasca pentru riscuri de declansare a unor incendii de vegetatie, informeaza AFP. Fii la curent cu…

- 28 de pompieri romani intervin in zona regiunii Schimatari, situata la nord de Atena, pentru stingerea unui incendiu care afecteaza o suprafata considerabila de vegetatie uscata, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Pompierii din Romania, alaturi de cei eleni, au salvat o ferma…

- Update: O femeie de 26 de ani și doi copii sunt audiați luni seara de polițiștii timișoreni in cazul furtului de echipamente ale lui Charlie Ottley, realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” si „Flavors of Romania”.

- Aproximativ 200 de pompieri din Romania, Bulgaria, Finlanda, Norvegia, Franta si Germania vor fi stationati in Grecia pentru a furniza ajutor imediat in eventualitatea unor incendii majore in timpul verii, a anuntat joi Comisia Europeana. Acestia vor actiona in caz de urgenta cu echipamente proprii.…

- Agricultorii se tem ca seceta sa nu le afecteze producția Foto: captura video. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Fermierii din Mehedinți s-au ferit anul acesta sa cultive floarea-soarelui. Ar fi fost o ocazie buna, în contextul razboiului din Ucraina,…

- Problema incendiilor de vegetație: Ce trebuie sa faca fermierii pentru a nu pierde subvenția de la APIA Problema incendiilor de vegetație: Ce trebuie sa faca fermierii pentru a nu pierde subvenția de la APIA Alina Crețu, director executiv al Asociației Producatorilor de Porumb din Romania a vorbit la…