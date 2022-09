21 de ani pe piața imobiliară cu Apollons APOLLONS, unul dintre cele mai puternice branduri imobiliare din Romania, lansat in Bacau, a implinit 21 de ani. APOLLONS este membru al unor Asociații de profil care respecta Coduri de Practica la cel mai inalt nivel de etica: Uniunea Naționala a Agențiilor Imobiliare – UNAI, Asociația Naționala a Evaluatorilor din Romania – ANEVAR, Clubul Profesioniștilor […] Articolul 21 de ani pe piața imobiliara cu Apollons apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O eleva de la Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri‘’ din Bacau a obținut prima medalie de aur la o Olimpiada Internaționala de Limba Germana la care a participat delegația Romaniei. „Teodora Smintanca-Strugariu, eleva in clasa a X-a la Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri‘’ din Bacau, s-a clasat pe…

- Pe data de 21 iulie va avea loc Europe Street Dance Cup, in Cervia, Italia, competiție ce se adreseaza dansatorilor de dans urban. Andreea Dobrea, instructor de street dance in cadrul Academiei de Dans Adamas din Bacau face parte din cei calificați in finala, astfel aceasta va reprezenta Romania și,…

- In aceasta vara s-au implinit 60 de ani de la celebra vizita facuta de Nichita Sergheevici Hrușciov in Romania și in care, special, au fost incluse localitați și obiective care demonstrau ca țara noastra incepuse cu bine dezvoltarea ei industriala, in timp ce liderul sovietic recomanda ca Romania și…

- Caravana OAER (Ordinul Auditorilor Energetici din Romania) ajunge la Bacau pe 14 iulie 2022. OAER are placerea sa va invite la evenimentul organizat de catre OAER/UTCB (Universitatea Tehnica de Construcții Bucuresti) cu sprijinul UVAB (Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau), in cadrul caruia se vor…

- Uniunea Naționala a Patronatului Roman – Regiunea Nord Est (UNPR-RNE) a organizat Conferința pentru prezentarea a doua proiecte destinate intreprinderilor mici și mijlocii (IMM) finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Cele doua proiecte sunt „DigitalizeIT-Competențe…

- Asociația Bronx People a implementat, in perioada 1.05 – 1.07 2022, proiectul „Creștem verde! Creștem mari!”, inițiativa finantata de Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania in cadrul apelului de proiecte „Spații verzi”, componenta „Permacultura in zone urbane”. 100 de elevi ai Colegiului Național…

- Joi seara, cateva zeci de șoferi, in mare parte tineri, dar cu toții nemulțumiți de avalanșa scumpirilor la carburanți, au marșaluit prin Bacau, in zgomotele claxoanelor, acompaniați de sunetele melodiei „Romania trezește-te”, a celor de la trupa „Morometzii”. Una dupa alta, mașinile conduse de protestatari…

- Bacauanii care se confrunta cu dificultați financiare, urmare a avalașei prețurilor crescute, vor avea posibilitatea sa amane cu noua luni plata ratelor scadente la banci și la instituțiile financiare nebancare (IFN). Decizia fusese anunțata in urma cu o luna, in pachetul Guvernului de masuri sociale…