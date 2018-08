Stiri pe aceeasi tema

- Mai bine de doua decenii au trecut de la dispariția Prințesei Inimilor și amintirea ei dainuie inca vie in sufletele noastre. In vara aceasta, mii de oameni o comemoreaza pe Diana, Prințesa de Wales, in apropierea locului unde a fost ranita mortal, in august 1997. Flori și fotografii sunt depuse la…

- O povestire scurta a laureatului american cu Premiul Nobel pentru Literatura Ernest Hemingway, intitulata 'A Room on the Garden Side', a fost publicata in ultimul numar al revistei The Strand Magazine dupa aproape 60 de la moartea scriitorului, in 1961, relateaza miercuri EFE. …

- Oamenii din Franța sunt revoltați dupa publicarea online a unei inregistrari in care o studenta este lovita cu pumnul pe strada, in Paris, de un barbat care a harțuit-o. Inregistrarea realizata de...

- Moartea lui Calin Farcaș, tanarul ucis practic de birocrația din Romania , readuce in prim plan situatia transplantului de organe. Care a devenit dramatica in ultimii ani, din cauza scandalurilor din sistem, a campaniei negative, si, implicit, a scaderii numarului de donatori. In acest context, chiar…

- Fostul goalkeeper spaniol Santiago Canizares (48 de ani) a acordat un interviu in presa din Argentina in care a vorbit despre cea mai mare drama pe care a trait-o, moartea fiului sau, Santi, de acum trei luni. "Te gandesti ca nu vei trece niciodata prin asa ceva. Santi era foarte bine cand s-a nascut,…

- Este un important reprezentant al simbolismului romanesc, ca poet si prozator, ce s-a nascut la data de 6 ianuarie 1881 la Bucuresti. In anul 1899 isi ia diploma de bacalaureat la un pension particular, dupa care pleaca la Paris pentru a urma studii de drept. Atmosfera pariziana nu ii este fasta tanarului…

- Radu Banciu, cel mai aprig contestatar al Simonei Halep nu s-a abținut nici de aceasta data sa iși exprime parerea cu privire la jocul tenismenei. Jurnalistul a declarat ca a avut un joc extrem de saracacios si a castigat finala de la Paris cu 3-4 lovituri in arsenal. „Un joc enorm de saracacios. Este…