Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, aduce la cunostinta opiniei publice ca a inceput sa efectueze platile aferente ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitatile de motorina utilizate in perioadele 01.10 – 31.12.2019 (trimestrul IV/2019), in conformitate cu prevederile HG nr. 1174/2014 si OMADR nr.1727/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Suma totala care urmeaza a fi platita pentru trimestrul IV este de 117.306.130,00 lei, pentru un numar de 13.050 beneficiari si o cantitate de motorina totala determinata…