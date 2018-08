Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile mexicane au arestat joi 250 de agenti in uniforma, politisti si agenti municipali de intretinere a spatiului public, ca raspuns la o rata a infractionalitatii crescuta, dar au descoperit ca 20 dintre ei nici nu faceau parte din fortele de ordine, informeaza vineri AFP, citata de Agerpres.

- Autoritatile din Australia au arestat doua persoane care incercau sa introduca in tara peste 600 de kilograme de cocaina. In momentul in care i-au observat pe politisti, suspectii au inceput sa arunce pachetele cu droguri in ocean.

- Autoritatile ruse le-au pus gand rau procurorilor si judecatorilor lituanieni implicati in dosarul 13 ianuarie 1991, cand fortele sovietice au ucis civili la Vilnius intr-o tentativa de a inabusi independenta Lituaniei.

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare pe numele a 346 de membri ai fortelor armate suspectati de legaturi cu presupusi instigatori ai puciului esuat din iulie 2016, potrivit agentiei de presa de stat Anadolu, relateaza AFP. Procurorul din Istanbul a emis mandate de arestare pe numele…

- Autoritatile turce au arestat, dupa alegerile generale desfasurate duminica, 324 de membri ai serviciilor de securitate suspectati de implicare in tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Turiștii care viziteaza teritoriul statului Hawaii au fost avertizați sa nu faca fotografii sau selfie-uri lânga vulcanul Kilauea, altfel risca sa fie arestați. La începutul lunii iunie, vulcanul Kilauea din Hawaii, unul dintre cei mai activi de pe mapamond,…