- 20.464 de persoane fizice s-au inscris la producatori/dealeri auto in cadrul Programului Rabla Clasic 2021, pana in prezent fiind achizitionate 9.498 de autovehicule si 61 motociclete, a anuntat luni Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). De asemenea, pentru persoane juridice, a fost…

- Persoanele fizice pot merge, incepand de luni, 26 aprilie 2021, ora 10:00, la producatorii validati in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in programele Rabla Clasic si Rabla Plus. Suma alocata in cadrul sesiunii de finantare din 2021 pentru Programul Rabla Clasic este de 440 milioane lei,…

