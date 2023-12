Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia din intreaga lume incetineste mult mai repede decat se astepta. Daca economistii au dreptate, acest cadou va continua sa fie oferit anul viitor, aducand inflatia la niveluri normale pentru prima data in ultimii trei ani, scrie Ziarul Financiar, care citeaza WSJ.Economistii de la Goldman…

- Economia franceza s-a contractat cu 0,1% in al treilea trimestru al anului, arata joi datele revizuite de la biroul de statistica INSEE, in timp ce inflația din noiembrie a continuat sa scada.

- Ultima estimare a Consiliului BNR arata ca rata anuala a inflației se va reduce la 7,5 la suta in decembrie 2023, similar prognozei anterioare, insa se va mari in debutul anului viitor. Pe parcursul anului 2024 inflația va descrește apoi gradual pana la 4,8 la suta in decembrie 2024, fața de 4,4 la…

- Goldman Sachs preconizeaza ca economia mondiala va depași așteptarile in 2024, datorita creșterii puternice a veniturilor și increderii ca perioada cea mai grea a creșterilor de rate a trecut deja, scrie CNBC. Banca de investiții estimeaza ca economia mondiala va crește anul viitor cu 2,6% in medie…

- Nu Ciolacu marește pensiile, ci inflația marește pensiile de anul viitor, spune europarlamentarul Dacian Cioloș, fost premier.„E nevoie de mariri de pensii in Romania, dar maririle alea trebuie facute nu printr-o decizie politica a unui prim-ministru, pentrui ca nu Ciolacu marește pensiile, ci inflația…

- Inflația in Zona Euro a scazut la 2,9% in octombrie 2023, fața de 4,3% in septembrie 2023, la cel mai mic nivel din ultimii doi ani. Potrivit datelor provizorii furnizate de Eurostat, inflația in cele 20 de țari care folosesc moneda euro a scazut la 2,9% in octombrie, acesta fiind cel mai mic nivel…

- Rata inflatiei s-ar putea sa fie, anul acesta, usor sub 8%, dar probabil, in primul trimestru din 2024 vom avea o crestere de preturi, pentru ca vor veni impozitele noi, a declarat, joi, la o conferinta pe teme economice, Adrian Codirlasu, vicepresedinte CFA Romania."Suntem pe un trend descendent…