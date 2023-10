Stiri pe aceeasi tema

- S-au inmatriculat mai puține mașini luna trecuta, fața de aceeași perioada din 2022. Și producția de automobile a scazut in primele opt luni, cu aproape 5% fața de anul trecut. Mașinile nu se mai afla pe lista de prioritați. Cererea pentru mașini noi a scazut in septembrie pentru prima data anul acesta…

- Prețurile locuințelor din UE au inregistrat prima scadere anuala din aproape un deceniu, in ciuda unei ușoare reveniri in cele trei luni pana in iunie. Piața imobiliara rezidențiala și-a revenit pe parcursul celui de-al doilea trimestru, cand prețurile locuințelor au crescut cu 0,3%, in ciuda creșterii…

- In perioada 4-5 octombrie, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, instituție publica de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Județean Maramureș, organizeaza Sesiunea anuala de comunicari științifice. La sesiune și-au anunțat participarea profesori de istorie, cercetatori științifici…

- In ultimele luni tot mai multe companii chineze au anunțat lansarea pe noi piețe in Europa, iar la salonul de mobilitate de la Munchen a fost o prezența chineza record. Cota de piața a mașinilor electrice chineze a crescut cu mai mult de 100% in doi ani, iar „greii” industriei europene sunt neliniștiți…

- Telefonul Honor Magic V2 va intra la vanzare in Europa si restul lumii, dar nu si in Statele Unite, nu mai tarziu de primul trimestru din 2024, a anuntat compania. Honor a fost vanduta unui consortiu de investitori pentru a fi desprinsa de grupul Huawei, dupa ce acesta din urma a fost lovit cu o serie…

- ”De la inceputul anului si pana la 10 august, indicele companiilor de semiconductori din Philadelphia, cunoscut sub numele de SOX, a crescut cu 42,6%, in timp ce indicele S&P 500 a crescut cu doar 16,36%. SOX include cele mai mari 30 de actiuni de semiconductori tranzactionate in SUA. Cand vine vorba…

- Fenomen cel puțin neașteptat pe piața rezervarilor de vacanța din Romania. Turiștii care iși permit au ajuns sa se bata pe un loc de cazare intr-o destinație dintr-o țara comunista.Cererea venita din partea turistilor romani pentru sejururi in China a crescut cu 25% in acest an fata de 2019, conform…

- Bitcoin și-a consolidat poziția de cel mai deținut criptoactiv pe platforma eToro in T2 2023 la nivel global, criptoactivul inregistrand o revenire in evoluția prețurilor, arata noile date ale platformei.Update-ul trimestrial al platformei sociale de tranzacționare și investiții nu arata nicio schimbare…