- Pentru o mare parte a economiei globale 2023 va fi un an dificil, deoarece principalele motoare ale cresterii globale, Statele Unite, Europa si China, se confrunta cu o incetinire a activitatilor, a declarat duminica directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, sambata, intr-un mesaj transmis cu ocazia Anului Nou, ca romanii si-au dovedit solidaritatea in anul care se incheie, au trecut prin provocari „greu de imaginat” si au reusit sa faca mai mult decat sa reziste, relateaza Agerpres. „Vremurile grele ii aduc pe oameni mai…

- Premierul britanic Rishi Sunac a raspuns la intrebarea ce i-ar spune lui Vladimir Putin daca președintele rus ar veni la G20, scrie BBC. „In aceasta dimineața am asistat la condamnarea internaționala a razboiului Rusiei in Ucraina, cu ministrul rus de externe stand acolo, am subliniat atat natura ilegala…

- Atat OPEC, cat si Departamentul de Energie al SUA si-au redus previziunile referitoare la cerere. Saptamana trecuta, OPEC, si aliatii sai, inclusiv Rusia, au convenit sa reduca oferta cu 2 milioane de barili pe zi (bpd). Contractele futures pentru titeiul Brent au pierdut 2,18 dolari, sau 2,3%, pana…

- Bancherii FMI: „2023 va fi cel mai intunecat moment pentru economia globala” Bancherii FMI: „2023 va fi cel mai intunecat moment pentru economia globala” In Raportul privind Stabilitatea lansat marți, ​FMI vorbește despre riscul tot mai mare ca economia globala sa intre in recesiune anul viitor, deoarece…

- Directorul executiv al JPMorgan Chase&Co., Jamie Dimon, este de parere ca Statele Unite și intreaga economie globala ar putea sa intre in recesiune pana la mijlocul anului viitor, relateaza CNBC, citat de Reuters.