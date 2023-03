Stiri pe aceeasi tema

- Dezastru ce va fi decontat cu preț cumplit de intreg poporul. Chiar și așa agricultura romaneasca a fost marcata, in 2021 cel puțin, de producții record. Suntem insa țara paradoxurilor: cifrele economice arata bine, dar evoluția pozitiva nu se resimte in buzunarele noastre. La fel și in ceea ce privește…

- Aproximativ trei miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene sunt alocati, anual, pentru agricultura din Romania, a declarat, joi, la Botosani, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, informeaza AGERPRES . Prezent in judetul Botosani pentru a promova oportunitatile de finantare prin…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat ieri Campania de primire a Cererilor de Plata in anul 2023, in care fermierii vor putea depune solicitari pana pe data de 15 mai, prin accesarea aplicatiei IPA-Online din versiunea Internet. Potrivit unui comunicat de presa al institutiei,…

- Depunerea cererilor de plata din agricultura aferente anul 2023 se va putea face online, fara prezența la centrele APIA Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat astazi, luni, campania de informare a fermierilor cu privire la primirea cererilor de plata aferente anul 2023,…

- “Caravana Cunoașterii” in agricultura ajunge, joi, 9 februarie, in județul Argeș.Astfel, intalnirea de iarna a fermierilor din Argeș va avea loc, in comuna Rociu, incepand cu ora 11,00. Citește și https://jurnaluldearges.ro/un-nou-ajutor-pentru-fermierii-romani-crescatorii-de-vaci-vor-primi-o-subventie-de-100-de-euro-pentru-fiecare-animal-234414/…

- Ministerul Agriculturii a adus printr-un mecanism "cunoscut si gestionat" de doua agentii ale Romaniei, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), suma de 2,9 miliarde euro, bani care au fost pusi

- Tot mai frecvent, in mass media se raporteaza, ca o mare realizare a unor organisme (bine retribuite), plata catre „fermieri” a unor insemnate sume de bani, de ordinul miliardelor de euro, de proveniența europeana și din bugetul statului. Ultimul raport, al unei agenții – APIA – Agenția de Plați și…

- Partidul Verde filiala județeana Suceava considera ca pentru fermierii mici și mijlocii din Romania sunt vremuri dificile, cu multe lipsuri și cu perspective reduse de redresare. Este doar inceputul lunii decembrie, iar in rețele de magazine rar se mai gasesc produse agricole de la fermierii romani.…