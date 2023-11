Stiri pe aceeasi tema

- Elena Mateescu, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), a anunțat miercuri, la Sesiunea Stiintifica Anuala 2023, ca acest an ar putea sa fie cel mai calduros in tara noastra, din 1900 si pana in prezent, relateaza Agerpres.„Simuland cu ajutorul colegilor de la sectia de…

- La Universitatea Politehnica Timișoara s-a inaugurat joi, 2 noiembrie 2023, CANOPY, o instalație arhitecturala speciala, realizata de artistul britanic Steve Messam, prezent pentru prima oara in Romania. Sculptura temporara gonflabila realizata de artist este parte din proiectul UPT Campus Creativ,…

- Azi, 28 octombire, Dragos Iorga este adus la Tribunalul Constanta, in jurul orei 11.00. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data 27 octombrie 2023, a inculpatului…

- Prezent la Bistrițeanul Live, președintele Asociației Cinegetice Someșul-Rodna, Dragoș Harjoaba a precizat ca in Bistrița-Nasaud se intalnește o situație unica la nivel de Europa, in județul nostru intalnindu-se toamna una dintre cele mai mari comasari de urși din Europa. Dragoș Harjoaba, vanator și…

- Prezent la Bistrițeanul Live, președintele Asociației Cinegetice Someșul-Rodna, Dragoș Harjoaba a precizat ca in Bistrița-Nasaud se intalnește o situație unica la nivel de Europa, in județul nostru intalnindu-se toamna una dintre cele mai mari comasari de urși din Europa. Dragoș Harjoaba, vanator și…

- In timpul unui sezon care marcheaza cea de-a 50-a aniversare a Hip Hop-ului, campania aduce un omagiu istoriei brand-ului de campanii care prezinta figuri culturale emblematice și imbina lumea modei și a muzicii. Tommy Hilfiger sarbatorește campania Toamna 2023 alaturi de producatorul și legendarul…

- Seceta din ultimele luni are un efect negativ asupra semanatului culturilor de toamna și poate duce la o criza alimentara. Director adjunct al Institutului de ameliorare a plantelor din satul Porumbeni, Pantelimon Borozan, a declarat ca riscul pentru plante este foarte mare. Acestea ar putea sa nu mai…

- Prezent in teren, pentru a verifica lucrarile de asfaltare a patru strazi de pamant, primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca in aceasta toamna vor fi finalizate toate, iar pentru o alta strada importanta se pregatește documentația necesara pentru a fi scoasa lucrarea la licitație.Cele patru ...