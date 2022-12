2023 - Anul lui Ciolacu Intram cu pasi repezi in noul An destinat sa ne aduca atatea surprize. 2023 va fi anul in care Ciolacu are doua optiuni: fie va deveni un lider politic de anvergura capabil sa schimbe in bine Romania, fie va fi daramat de pe soclul PSD de “prietenii” care se gudura pe langa el. Ambele optiuni sunt in mainile sale si ale serviciilor secrete care conduc aceasta tara la fel ca peste tot pe glob. Dar la fel ca peste tot pe glob, subordonarea exista si se respecta intre cei alesi de popor si cei numiti, ca sa nu repetam istoria demisiei finului la rugamintea nasului. Ceea ce se va intampla tine… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stiti ce insemnatate are ziua de 22 Decembrie? O cautare pe internet aduce informatii despre solstitiul de iarna, despre sfintii din calendar, nelipsitul horoscop si, printre toate acestea, referiri la Ziua Victoriei Revolutiei Romane. Ziua Memoriei Victimelor Comunismului in Romania a fost pe 21 decembrie.…

- - Președintele Klaus Iohannis spune ca Romania poate gasi soluții astfel incat sa fie invitata in Schengen pe 8 decembrie: „Continui sa vad acest lucru ca fiind posibil. Cred ca inca mai avem suficient timp pentru a aborda, pentru a rezolva toate problemele”. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul Apararii Angel Tilvar a anuntat ca sunt sanse va salariile militarilor sa creasca, de anul viitor, din discutiile pe care le-a avut cu premierul Nicolae Ciuca si ministrul de Finante Adrian Caciu. „Orice om isi doreste sa aiba un salariu care sa ii permita sa obtina pentru copilul lui o scoala…

- David Ciceo, presedintele Asociatiei Aeroporturilor din Romania și directorul Aeroportului Internațional Cluj, susține, intr-un interviu, ca intrarea in Schengen va veni cu provocari pentru aeroporturile din țara. Mai mult, Ciceo estimeaza ca in 2023 biletele de avion se vor scumpi cu 50%. Fii…

- De cate ori nu ne-am intrebat, incercand sa ne amintim, daca am luat sau nu medicamentele in ziua respectiva, pentru problemele de sanatate cu care ne confruntam? Si, pentru ca nu ne este clar, trebuie sa decidem daca luam, sau mai luam inca o pastila - daca am luat-o deja, dar nu mai stim -, sau asteptam…

- PE a adoptat rezolutia care sustine aderarea Romaniei la spatiul Schengen Foto: Arhiva. Parlamentul European, reunit în sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat marti, 18 octombrie, o rezolutie nonlegislativa care solicita Consiliului UE adoptarea unei decizii pozitive privind aderarea…

- Pensionarii din Romania stau cu ochii pe anunțurile venite de la decidenți, pentru a afla ce noutați și promisiuni mai apar pe o tema de real interes pentru seniori, mai ales in contextul scumpirilor din ultima perioada, și anume pe subiectul așteptatei majorari a pensiilor. Precizari de ultima ora…

- Liderul PSD a fost intrebat, luni, 10 octombrie, daca se așteapta la o recesiune anul viitor și daca se teme de așa ceva. „Important e sa gestionam cat mai bine. Nu mai ține numai de Romania. Vedem ce se intampla daca Europa intra in recesiune, automat ca… Noi importam in acest moment inflație. In Germania…