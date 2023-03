Stiri pe aceeasi tema

- Unul din scenariile autoritatilor de la Chisinau, in cazul unui pericol de invazie a armatei ruse in Moldova, ar fi fost distrugerea pistei de pe Aeroport, pentru ca militarii rusi sa nu poata ateriza in tara noastra.

- In municipiul Chișinau a crescut numarul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus, a anunțat marți, Boris Gilca, șeful Direcției generale asistența medicala și sociala, care a menționat faptul ca situația epidemiologica ramane a fi ingrijoratoare. Datele au fost prezentate in cadrul ședinței…

- Doi barbați și o femeie au fost reținuți de organele de drept din R. Moldova, dupa ce ar fi furat din Cehia și Franța mai multe sisteme de navigație GPS, dar și unelte agricole. Banuiții ar fi parte a unui grup infracțional specializat in furturi de sisteme de navigare și unelte agricole. Oamenii legii…

- La Summit-ul Comunitații Politice Europene (CPE) care va avea loc in luna iunie la Chișinau vor participa 47 de lideri. Autoritațile au identificat și locația desfașurarii acestui eveniment de importanța europeana, dar deocamdata nu vor da publicitații, a declarat ministrul de Externe Nicu Popescu,…

- Direcția Generala Mobilitate Urbana se arata ingrijorata de tendința de creștere a numarului de accidente rutiere cu implicarea pietonilor, inregistrata in ultima perioada și iși propune intreprinderea unui șir de masuri suplimentare, care sa conduca la diminuarea acestui fenomen. In acest sens, a fost…

- Autoritațile de la Chișinau au primit acordul la solicitarea privind anunțarea in cautare internaționala prin intermediul INTERPOL a liderului Partidului Acasa Construim Europa (PACE), Gheorghe Cavcaliuc. „Am primit raspuns din partea Interpol la solicitarile din partea autoritaților din R. Moldova…

- Promovarea dezvoltarii locale și imbunatațirea calitații serviciilor publice in regiuni au fost discutate astazi, in cadrul Seminarului internațional ,,Intercomunalitate și servicii publice de interes comunal in Moldova: apa - deșeuri - energie - mobilitați”, desfașurat la Chișinau. Evenimentul a reunit…