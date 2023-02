2022- unul dintre cei mai activi ani din istorie pe piața de terenuri din România Volumul tranzacțiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale (exclusiv industriale și de depozite tradiționale) s-a ridicat la aproximativ 450 milioane euro in 2022, in scadere fața de 800 milioane in 2021, potrivit estimarilor Colliers. Bucureștiul și imprejurimile Capitalei continua sa fie cele mai interesante pentru investitori, atragand doua treimi din volumul total, in timp ce sectorul rezidențial a generat spre trei sferturi din tranzacțiile la nivelul Capitalei. „Poate parea paradoxal, dar, in pofida scaderii mari a volumului, 2022 a fost unul din cei mai buni ani din istoria… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

