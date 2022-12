2022, un an crâncen. Enegia, creşterea costurilor, forţa de muncă şi politicile europene, preocupările industriei în 2023 Ultimii patru ani, incepand cu 2019, au fost grei pentru industria romaneasca, asa cum arata datele statistice, dar 2022 a fost crancen: preturile de productie au fost aruncate in aer si multe activitati de productie s-au inchis . Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Cresterea preturilor a incetinit in 14 din cele 19 tari membre ale zonei euro in noiembrie, rata inflatiei la nivelul zonei euro scazand pentru prima data in 17 luni.

Guvernul german a aprobat miercuri un cadru legislativ pentru instituirea unui sistem pe puncte, inspirat de modelul canadian, pentru a atrage forta de munca din afara Uniunii Europene, pe o piata confruntata cu deficit de mana de lucru, transmit AFP si Reuters.

Cine te mai angajeaza daca ești trecut de 50 de ani și ți-ai pierdut locul de munca? Recruterii admit ca este foarte dificil sa-ți mai gasești altul indiferent de specializare, dar angajatorii spun ca realitatea nu e chiar așa.

Romanii cred ca politicile privind concurența ale Comisiei Europene permit practicarea unor prețuri mai abordabile și asigura o gama mai larga de opțiuni, potrivit unui Eurobarometru.

La Hamburg, unul dintre cele doua turnuri de racire ale otelariei ArcelorMittal nu mai scoate fum, din cauza costurilor energetice prea mari, imagine simbol a unei amenintari existentiale ce apasa asupra industriei germane, scrie miercuri AFP intr-un reportaj, relateaza Agerpres.

Municipiul Craiova are un deficit de forta de munca de 3.000 de persoane, inclusiv pentru calificarile care necesita studii superioare, a anuntat recent primarul Lia Olguta Vasilescu.

Preturile petrolului au crescut marti cu peste 2%, de la cele mai scazute niveluri atinse in ultimele noua lunii, sustinute de reducerea ofertei din Golful Mexic din SUA, inaintea uraganului Ian, si de o usoara depreciere a dolarului american, transmite Reuters.

Tocurile si corsetele revin in forta intr-o colectie Dior inspirata de Caterina de Medici, informeaza AFP.