2022, ultimul an al energiei nucleare în Germania Trei reactoare vor fi oprite vineri, 31 decembrie 2021, urmand alte trei, un an mai tarziu. Noul guvern din Germania ratifica sfarșitul energiei nucleare, in ciuda opoziției. Discutata de zeci de ani și ratificata dupa dezastrul de la centrala Fukushima, in Japonia, din 2011, de legea atomica, eliminarea energiei nucleare se contureaza in Germania: ultimele șase […] The post 2022, ultimul an al energiei nucleare in Germania first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

