Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații se angajeaza ca anul viitor sa faca tot ce ii sta in putere pentru a pune capat pandemiei, a declarat luni directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus care a facut in acest context și un apel pentru impotriva inechitații vaccinale și a indemnat la prudența in perioada…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a confirmat luni evidenta clara ca persoanele care s-au vaccinat anti-COVID-19 sau cele care au trecut prin boala se pot infecta cu noua varianta Omicron, a carei raspandire se accelereaza in lume, informeaza Agerpres . La o conferinta cu reprezentantii presei…

- 5.33 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP, potrivit news.ro. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (805.793 ).Brazilia este pe locul doi, cu 617.601 de decese, urmata…

- Mai mult de jumatate de miliard de oameni din intreaga lume au ajuns in saracie extrema anul trecut, deoarece au fost nevoiti sa plateasca din propriile buzunare costurile medicale in perioada de varf a pandemiei COVID-19, a declarat duminica Organizatia Mondiala a Sanatatii si Banca Mondiala, potrivit…

- Întreaga populatie din Emiratele Arabe Unite care este eligibila pentru vaccinare împotriva COVID-19 a primit "cel putin o doza de vaccin", marcând astfel o premiera la nivel mondial, potrivit Ministerului Sanatatii din aceasta tara situata în regiunea Golfului Persic,…

- 5.088 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (762.521 ), conform news.ro. Brazilia este pe locul doi, cu 610.491de decese, urmata…

- 5.028.536 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (753.846 ). Brazilia este pe locul doi, cu 609.060 de decese, urmata de India (459.873),…

- Numarul deceselor provocate de tuberculoza a crescut din nou pentru prima data dupa o pauza de peste 10 ani din cauza pandemiei de Covid-19, care perturba accesul la serviciile de sanatate, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP și Agerpres . Situatia actuala pare departe…