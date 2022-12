Stiri pe aceeasi tema

- Numarul romanilor expuși riscului de saracie ar putea crește exponențial in 2023, avertizeaza profesorul Radu Nechita, intr-un interviu pentru „Adevarul”. Creșterea prețurilor energiei e unul dintre principalele pericole, mai ales ca antreneaza și alte creșteri ale unei inflații deja insuportabile.

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, de ce majorarea pensiilor va fi doar de 12,5 la suta si daca nu ar fi trebuit sa fie macar de 16 la suta pentru a acoperi rata inflatiei. “Poti sa faci acest lucru in momentul in care inflatia este in scadere. Aici trebuie discutat…

- Ministrul de Finanțe spune ca punctul de pensii nu se va majora cu 15%, ci intreg pachetul ar putea ajunge la acest procent. O decizie oficiala in acest sens va fi anunța abia peste doua saptamani a spus Adrian Caciu intr-o conferința de presa la Guvern. ”Mi-as fi dorit sa nu se ajunga aici, daca politicienii…

- Primele companii importante care și-au anunțat rezultatele financiare pe trimestrul al treilea din 2022 sunt in general pozitive, analiștii remarcand faptul ca efectele negative ale inflației se vad doar in puține cazuri. Suprinzator, in sectorul...

- Interesul pentru plasamentele riscante a dus, de asemenea, randamentul titlurilor de referinta ale Trezoreriei la cel mai redus nivel din ultimele cinci saptamani, in timp ce dolarul a scazut. Indicele preturilor de consum (IPC) a aratat ca preturile platite de consumatorii urbani din SUA pentru un…

- Indicele preturilor de consum (IPC) a crescut cu 0,4% fata de luna august, mai mult decat estimarea de 0,3% a Dow Jones, potrivit Biroului de Statistica a Muncii. Pe o baza de 12 luni, asa-numita inflatie generala a crescut cu 8,2%, sub varful sau din iunie, aflat in jurul valorii de 9%, dar continuand…

- Mama copilotului și soția pilotului povestesc cum au fost tratați de comandantul bazei care și-a pierdut cei 7 militari pe 2 martie 2022. La 7 luni de la moartea in județul Constanța a 8 militari, dintre care 7 trimiși ca salvatori, actele din dosar arata ca generalii care au luat deciziile nu au fost…

- Fostul primar Cosmin Necula, director general al SSPM, a remis Ziarului de Bacau o replica, dupa acuzațiile lansate de viceprimarul Liviu Miroșeanu, referitoare la prețurile practicate de compania Primariei Bacau. Potrivit managerului SSPM, Primaria Bacau achita acum, cand nu mai asfalteaza cu propria…