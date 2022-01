Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape 4 ani de construcție, cel mai lung tunel cu autostrada subacvatica din China este acum deschis pentru traficul vehiculelor . Potrivit oficialilor guvernamentali din Jiangsu, tunelul a fost construit la un cost de 9,9 miliarde de yuani. La o lungime de 10,79 kilometri (6,65 mile), tunelul…

- China a inaugurat o autostrada subacvatica care, pe o portiune de 10,79 kilometri trece pe sub un lac aflat la aproximativ 50 de kilometri de orasul Shanghai. Constructia tronsonului a inceput acum patru ani, pe 9 ianuarie 2018, informeaza CNN.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spera ca in 2022 sa se circule pe o parte din cei 80 de kilometri de autostrada care sunt in lucru in prezent, sa dea drumul la podul suspendat de la Braila si sa existe drone pe santierele din Romania pana in vara acestui an. “Nu pot sa dau un numar exact…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spera ca in 2022 sa se circule pe o parte din cei 80 de kilometri de autostrada care sunt in lucru in prezent, sa dea drumul la podul suspendat de la Braila si sa existe drone pe santierele din Romania pana in vara acestui an.

- "Nu pot sa dau un numar exact de kilometri de autostrada pentru 2022, dar stiu ca atunci cand am venit in minister au fost zero pe anul 2021 si ca s-au facut eforturi sa se ajunga la cei 30 de kilometri de autostrada, si acestia foarte putini, aproape un minim in ultimii 5-6 ani. Suntem in lucru la…

- FOTO-VIDEO: Cum arata iarna pe „ulița” Sibiu-Boița. Cand se va putea circula pe primii kilometri din Autostrada A1 Sibiu-Pitesti Mai multe imagini de pe șantierul Sibiu-Boița au fost facute publice, sambata, 25 decembrie, de Asociația Pro Infrastructura. O filmare aeriana arata care este stadiul lucrarilor…

- Pana in luna aprilie 2022 trebuie finalizata proiectarea tronsonului Focsani – Bacau, parte a autostrazii A7, care traverseaza Moldova. CNAIR anunta ca a fost depus studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru aceasta portiune de autostrada.

- Un tronson de 9 kilometri de pe A3 se deschide in 6 decembrie. Doar 16 kilometri fara autostrada intre Alba Iulia și Targu Mureș Incepand de saptamana viitoare de la Sebeș, Alba Iulia și Aiud, se va putea merge la Targu Mureș pe inca 9 kilometri de autostrada. Un tronson de pe A3 este aproape gata și…