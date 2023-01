2022, al doilea cel mai călduros an înregistrat vreodată în Europa Europa a avut parte in 2022 de cea mai calda vara din istorie și de al doilea cel mai calduros an inregistrat vreodata. Cel mai cald an in ceea ce privește media temperaturilor ramane 2016. Anul trecut s-a inregistrat o cascada de dezastre naturale fara precedent. Ultimii opt ani au fost cei mai calduroși din […] Articolul 2022, al doilea cel mai calduros an inregistrat vreodata in Europa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

