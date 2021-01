Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020 a fost un an foarte productiv in ceea ce privește modernizarea infrastructurii rutiere la nivelul municipiului Turda. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a recunoscut ca anul 2021 va fi unul greu pentru autoritațile locale. Potrivit edilului-șef, marile proiecte de infrastructura sunt „guri de hranit” din bugetul local „complicat”, iar costurile…

- Consilierul local Cristian Niculae a anunțat ca in viitoare ședința a Consiliului Local Bistrița vor intra in dezbatere trei proiecte importante pentru locuitorii orașului, proiecte propuse de consilierii PSD. Potrivit acestuia, transformarea a 10 puncte termice in parcari etajate in zonele rezidențiale,…

- Marți, 3 noiembrie 2020, a fost efectuata procedura de recepție la obiectivul de investiții “Modernizarea și extinderea rețelei de drumuri forestiere din Municipiul Zalau”, proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurala, in valoare de 7.956.455,53 lei.In cadrul acestui proiect au fost…

- Lucrari de un milion de euro, aproape finalizate intr-o comuna din Timis! Chiar daca situația medicala nu este deloc liniștitoare... The post Lucrari de un milion de euro, aproape finalizate intr-o comuna din Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat in cadrul ședinței de guvern de joi ca Romania iși propune in perioada urmatoare sa-și consolideze parteneriatul strategic cu SUA.Citește și: Un om de afaceri de top lanseaza acuzații grave impotriva unui candidat USR-PLUS: 'A fost angajatul…

- Echipa lui Ilan Șor a finalizat proiectul iluminatului public stradal in comuna Puțintei, raionul Orhei. Satul Dașcova a fost ultima localitate din componența comunei in care a fost adusa lumina pe strazi. La fel, echipa lui Ilan Șor a inaugurat doua stații de așteptare a transportului public renovate…

- In 27 septembrie 2020, romanii si-au ales primarii si presedintii de Consiliu Local. Emil Boc a fost reales primar al municipiului Cluj-Napoca, iar Alin Tise presedinte al Consiliului Judetean Cluj.