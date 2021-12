Stiri pe aceeasi tema

- Astazi s-a semnat contractul de execuție a lucrarilor la subsolul și parterul cladirii „Spital Municipal”, acestea urmand sa fie amenajate astfel incat capacitatea de preluare și tratare a cazurilor Covid19 sa creasca, in contextul in care pregatirilor pentru valul 5 al pandemiei. „In ultimele doua…

- Luni, 20 decembrie 2021, incepand cu ora 16.00, in sala de expoziții a Muzeului de Arta Contemporana „George Apostu”, publicul iubitor de cultura și arta este așteptat la un festin cultural aniversar. Parte din spectrul larg al domeniilor cultural-artistice abordate de Centru de-a lungul anului 2021,…

- Organizatorul centrului de vaccinare de la Palatul Național al Copiilor, care a autorizat construirea bradului din recipiente de vaccin, precum și operatorul autorizat pentru transportul deșeurilor medicale, din același centru, au fost amendați cu 90.000 de lei, de catre comisarii Garzii Naționale de…

- Prima luna a celui de-al patrulea val al pandemiei a provocat, oficial, in județul Bacau, 95 de decese, dar, excesul de mortalitate a lunii septembrie 2021 fața de septembrie 2020 este de doar 45 de persoane, dupa cum informeaza Direcția Județeana de Statistica Bacau. Practic, in luna septembrie a acestui…

- Inspectoratul de Poliție Județean Bacau, cu sediul in municipiul Bacau, strada Alexei Tolstoi, nr. 2, jud. Bacau organizeaza concursuri pentru incadrarea, cu personal recrutat din sursa externa, a 6 posturi vacante de personal contractual, de execuție, respectiv, 1 post de operator controlor date III,…

- Ieri, la ATI, ora 9.00, erau internați 47 pacienți (23 SJU Bacau, 12 Buhuși, 9 Onești, 3 Spital Moinești). DSP a anunțat 306 de cazuri noi de COVID iar in spitalele județului erau internați 403 bolnavi de COVID. La nivelul judetului Bacau, pana la data de 27.10.2021, au fost administrate 247767 de doze…

- Prefectura Bacau a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județul Bacau au decedat 11 persoane din cauza COVID. Conform aceleeași surse, in județul Bacau, la ATI, azi la ora 9.00 erau internați 44 pacienți (20 SJU Bacau, 12 Buhuși, 9 Onești, 3 Spital Moinești – structura in urgențe). In ceea ce privește…

- Creșterea ingrijoratoare a ratei de infectare și evoluția constanta a valorii incidenței cazurilor confirmate cu COVID-19 ne determina sa lansam un apel catre toți cei interesați, in sensul limitarii activitații directe de relații cu publicul, la nivelul intregii arii de operare a RAJA S.A., pentru…