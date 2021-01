2021 începe în Poiana Brașov cu deschiderea pârtiilor Pe 30 centimetri de zapada, 90% artificiala De astazi, se poate schia pe patru dintre partiile din zona superioara a masivului Postavarul: in zona superioara a partiilor Lupului și Drumul Roșu, cu ieșire spre stația telescaunului Ruia (telescaunul de 6 locuri), precum și pe partiile Doamnei și Ruia, cu ieșire in Drumul Roșu, apoi catre telescaunul Ruia. Schiorii nu vor avea posibilitatea sa schieze pana in Poiana Brașov, fiind nevoiți sa utilizeze și la coborare telegondola, relateaza ziarul "Buna ziua Brașov". „Din pacate, temperaturile pozitive, lipsa ninsorii, ne-au adus in aceasta situație,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

