2021, dincolo de restricții: un SuperAn pentru sport 2021 a insemnat o etapa de tranziție pentru multe dintre sporturi, fiind anul care marcheaza trecerea catre noua realitate din pandemie. Pe de cealalta parte, competițiile desfașurate cu porțile inchise sau cu limita de participanți, stadioanele și arenele care duc lipsa efervescenței tipice, toate au fost “razbunate” de SuperSportivi care au decis ca acum este momentul pentru spectacol. 2021 a și luat multe, dar cu siguranța a și compensat. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

