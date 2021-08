2021, anul recoltelor bogate…, în buzunarul cui? Estimarile autoritaților anunța un an al super-producțiilor cerealiere. Startul aparent bun al secerișului in zona de sud a țarii este totuși umbrit de fenomenele meteo extreme din ultima luna: vijelii, caderi de grindina și ploi abundente cu efecte imediate și vizibile in camp: grau culcat la pamant, boabe multe, calitate proasta. E drept, raportat la situația de anul trecut din aceeași zona, producțiile sunt mult mai mari, deci exista! De aici pana la predicțiile de Mama Omida ale oficialilor de la agricultura este totuși cale lunga. Intre timp, seceta extrema, pedologica și atmosferica a migrat… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

