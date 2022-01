Stiri pe aceeasi tema

- 2021 nu a fost doar un an al luptei medicilor de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara impotriva SARS-CoV 2, ci și unul in care au fost tratați mii de pacienți cu alte afecțiuni. Chiar daca in primele luni și in toamna lui 2021 cea mai mare parte din […]…

- Vor urma din nou momente dificile foarte curand, cand Romania va intra in al 5-lea val pandemic, spune medicul Virgil Musta: „il vom depași și pe acesta, dar cu pierderi de vieți omenești, deși multe ar putea fi clar evitate daca deciziile individuale ar fi cele responsabile”. Medicul Virgil Musta…

- In aceste zile se instaleaza un nou generator de curent, de rezerva, la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara. Acesta va inlocui vechiul dispozitiv care dateaza din anul 1996. Costul noului generator, achiziționat de Primaria Timișoara și transferat catre…

- Efectuarea de analize medicale ofera informații privind starea actuala de sanatate a pacientului, despre funcționalitatea diferitelor organe și contribuie la susținerea diagnosticului impreuna cu datele furnizate de examenul clinic și anamneza specifica. Potrivit medicilor de la Spitalul de Boli Infecțioase…

- O delegație a Organizației Mondiale a Sanatații va veni in cursul saptamanii viitoare la Timișoara. In perioada 25-27 octombrie, specialiștii OMS vor vizita Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” și se vor intalni cu autoritațile, pentru a vedea cum pot ajuta la stoparea creșterii numarului de…

- Postarea in permanența a unei mașini de pompieri in curtea Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, solicitata de conducerea spitalului ca masura de precauție, a durat doar o zi. Dupa ce inițial aprobase cererea managerului instituției medicale, ISU Timiș a concluzionat…