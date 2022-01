Stiri pe aceeasi tema

- 2021 nu a fost doar un an al luptei medicilor de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara impotriva SARS-CoV 2, ci și unul in care au fost tratați mii de pacienți cu alte afecțiuni. Chiar daca in primele luni și in toamna lui 2021 cea mai mare parte din […]…

- Vor urma din nou momente dificile foarte curand, cand Romania va intra in al 5-lea val pandemic, spune medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara. „Boala poate insemna forme severe, risc de deces, persistenta unor simptome si afectiuni care sa ne perturbe viata…

- Efectuarea de analize medicale ofera informații privind starea actuala de sanatate a pacientului, despre funcționalitatea diferitelor organe și contribuie la susținerea diagnosticului impreuna cu datele furnizate de examenul clinic și anamneza specifica. Potrivit medicilor de la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Sunt diferențe insemnate in ceea ce privește afectarea pulmonara a pacienților vaccinați și nevaccinați, a declarat Diana Manolescu, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara. Directorul medical al Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara…

- 15 ore. Atat a durat inlocuirea tabloului electric principal al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara vechi de 60 de ani. Acesta asigura funcționarea sistemului electric din intreg spitalul. Pentru inlocuirea lui a fost necesara amplasarea unui generator…

- Postarea in permanența a unei mașini de pompieri in curtea Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, solicitata de conducerea spitalului ca masura de precauție, a durat doar o zi. Dupa ce inițial aprobase cererea managerului instituției medicale, ISU Timiș a concluzionat…