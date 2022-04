2021: A scăzut valoarea investițiilor In 2021 volumul total de investitii realizat de catre agentii economici aflati in esantionul Direcției Județene de Statistica Bacau a fost cu 7,6% mai mic fata de anul 2020. In structura investitiilor cea mai mare pondere o detin unitatile cu proprietate integral privata 70,54% (fata de 76,90% in 2020). Celelalte forme de proprietate detin urmatoarele […] Articolul 2021: A scazut valoarea investițiilor apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

