2020, ultimul an în care se acordă pensii anticipate. Ce se întâmplă din 2021 Conform legii in vigoare angajații se pot pensiona anticipat, adica pot ieși la pensie mai devreme fara diminuarea pensiei, scrie dcbusiness.ro. Așadar, romanii pot opta fie pentru pensia anticipata care nu presupune penalizari la suma de bani cuvenita, fie pentru pensia anticipata parțiala la care are loc o diminuare a pensiei pana cand se va transforma automat in pensie pentru limita de varsta și va fi recalculata din oficiu. Condiții pentru pensionarea anticipata a femeilor Femeile, ca sa se poata pensiona anticipat, trebuie sa indeplineasca mai multe condiții. Acestea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

