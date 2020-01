Stiri pe aceeasi tema

- Caracal nu mai surprinde cu cele „sapte minuni” care starnesc zambetele cunoscatorilor. Bucurestiul vine din urma cu altfel de „minune”. Un barbat din Capitala a fost filmat in timp ce transporta un palet de caramida cu un autoturism. Videoclipul a devenit viral pe internet, potrivit Mediafax . VIDEO.…

- Premierul Ludovic Orban spune ca cererea Gabrielei Firea referitoare la alocarea a 667 milioane de lei din fondul de rezerva al Guvernului , pentru Primaria Capitalei, este „lipsita de bun simt”.

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara, intr-o emisiune televizata, ca cererea primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, privind alocarea a 667 milioane de lei, i se pare lipsita de bun-simt, in conditiile in care peste 1.500 de localitati din tara se confruntau cu probleme financiare.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a intervenit pe pietele valutare pentru a sustine cursul de schimb al leului dupa ce ingrijorarile cu privire la efectele cresterii cheltuielilor guvernamentale asupra inflatiei si bugetului au dus leul la un minim istoric, transmite Bloomberg. Potrivit unui…

- Cea mai moderna (și unica, deocamdata) dotare de acest fel din Capitala Pentru cei care nu prea au habar de regulile și exigențele unui astfel de sistem, poate sa para foarte simplu ca un elicopter sa aterizeze pe acoperișul plat al unui bloc. S-a vazut prin filme, ba chiar și atunci cand Ceaușescu…

- Brigada 15 Mecanizata „Podu Inalt” are, de astazi, un nou comandant, in persoana colonelului Daniel Pop. Predarea stafetei s-a facut in prezenta loctiitorului sefului Statului Major al Fortelor Terestre din Romania, generalul-maior Dorin Blaiu. In cuvantul sau, reprezentantul Armatei Romane i-a sugerat…

- Intrebata de Victor Ciutacu daca exista bani de pensii si salarii pana la sfarsitul anului, Raluca Turcan a raspuns: "Da, si sper sa spulberam acest fakenews ca guvernul Orban va taia. Acest guvern va onora toate cheltuielile. La ministerul Educatiei s-a facut o evaluare sa fie platite salariile,…

- Cel mai important lucru este crearea de comunitati de cunoastere pentru a pastra viu Holocaustul in memoria contemporanilor din tarile Europei Centrale si de Est, considera Ana Barbulescu, coordonatorul Departamentului de cercetare al Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania…