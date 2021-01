Stiri pe aceeasi tema

- Boeing a ajuns la o ințelegere cu Departamentul de Justiție, care privește plata a 2,5 miliarde de dolari pentru soluționarea acuzațiilor conform carora compania a fraudat Administrația Federala a Aviației atunci cand a obținut pentru prima data aprobarea pentru avioanele 737 Max defecte, anunța…

- Calamitațile naturale, cum ar fi incendiile devastatoare din SUA și numarul record de uragane din Atlantic, au provocat companiilor globale de asigurari pierderi de 76 de miliarde de dolari in 2020, o creștere de 40% fața de pierderile de 54 de miliarde de dolari consemnate in 2019, potrivit unui studiu…

- Companiile aeriene urmeaza sa inregistreze pierderi cumulate de 157 de miliarde de dolari in 2020 si 2021, a avertizat marti Asociatia Internationala de Transportat Aerian (IATA), care si-a inrautatit din nou estimarile privind evolutia sectorului ca raspuns la cel de-al doilea val de infectii cu…

- Industria consolelor urmeaza sa genereze venituri de 45 de miliarde de dolari anul acesta, potrivit firmei de cercetare de piața Newzoo, in condițiile in care peste 700 de milioane de oameni joaca jocuri video folosind o consola dedicata, relateaza CNBC preluat de mediafax. Și modul in care…

- Pierderile din industria turismului din Indonezia din cauza pandemiei coronavirusului s-au ridicat la aproape 7 miliarde de dolari. Potrivit șefului Asociației Naționale a Hotelurilor și Restaurantelor din Indonezia, Hariyadi Sukamdani, aceasta cifra include primele 10 luni ale anului. In acest timp,…

- Compania Advanced Micro Devices (AMD), al doilea mare producator mondial de procesoare pentru computere, va cumpara compania rivala Xilinx, pentru 35 de miliarde de dolari, scrie Wall Street Journal. În industria procesoarelor au fost multe mega-tranzacții în ultimii ani, cel mai recent…

- Ant Group, divizia fintech din cadrul Alibaba, va trece printr-o runda de finantare de 34,5 miliarde de dolari si se pregateste sa finalizeze o listare dubla in valoare de 313 miliarde de dolari, conform CNBC, potrivit MEDIAFAX.Cel mai probabil, pretul unei actiuni din Shanghai va fi evaluat…

- Compania americana Tesla a raportat joi venituri record pentru trimestrul trei din 2020, de 8,77 miliarde de dolari, pe fondul majorarii cererii de vehicule electrice, in timp ce profitul a crescut pentru al cincilea trimestru consecutiv, transmit DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Veniturile au…