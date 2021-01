2020, cel mai fierbinte an din istoria Europei Anul 2020 a fost cel mai cald din istoria Europei, conform musaratorilor meteo centralizate de Copernicus. Anul 2020 a fost mai calduros decat anul 2019 cu 0,4 grade Celsius, conform Euronews . Astfel de temperaturi ridicate au fost inregistrate și in anul 2016, cand a fost doborat recordul de cel mai fierbinte an din istoria Europei. Anul 2020 marcheaza acum cel mai cald deceniu inregistrat de masuratori. Situația este și mai ingrijoratoare din cauza faptului ca la nivel global cresc concentrațiile de CO2 in atmosfera din cauza poluarii masive de la nivel mondial. Datele sezoniere arata ca toamna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

