Stiri pe aceeasi tema

- In tradiția populara lunile din calendar sunt considerate a fi „cei 12 fii ai Anului” sau ramurile unui copac foarte batran. Fiecare luna sugereaza prin numele ei o activitate din viața oamenilor sau amintesc de o anume tradiție, majoritatea insa este formata din acele luni al caror nume se identifica…

- Cel mai mare stejar monumental din Municipiul Bacau (450 cm circumferința) tocmai a fost condamnat de un proiect imobiliar privat, anunța Agent Green intr-o postare pe facebook. Acesta afirma ca toți membrii Comisiei Tehnice de Amenajare Bacau, cu excepția viceprimarului au parafat distrugerea acestui…

- Am aflat de curand raspunsul la intrebarea de ce Guvernul a inchis pentru public spitalele de stat in timpul crizei COVID. Și de ce același Guvern nu a rechiziționat spitalele private pentru a trata pacienții COVID, preferand sa faca fel de fel de giumbușlucuri financiare cu spitale de carton sau corturi…

- Cascada Buciaș se afla in apropierea satului Manastirea Cașin, la 25 de km de Onești. Cascada este formata pe cursul paraului Buciaș, un afluent al Raului Cașin. Cascada are o inalțime de aproximativ 15 metri și este cea mai mare cascada din județul Bacau și a doua din Moldova, dupa Duruitoarea din…

- 2020 a fost anul oportunitaților pentru Sport Club Municipal Bacau, conform observației facute de directorul clubului, Ion Șarban. Iar 2021, pentru a-l cita pe același Ion Șarban, este anul provocarilor. Cele doua linii directoare au, evident, mai multe puncte comune. Unul dintre acestea cheama in cauza…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau s-a confirmat un caz nou de infectare cu SARS CoV-2. Pacientul in varsta de 63 de ani, a fost testat cu test rapid de catre Serviciul Județean de Ambulanța Buzau. Ancheta epidemiologica este in desfașurare. Potrivit…

- La data de 23 mai a.c., politistii Sectiei 6 Politie Rurala Traian au fost sesizati, prin SNUAU 112, de catre o tanara in varsta de 23 de ani, din comuna Odobesti, despre faptul ca, in intervalul orar 15.30 – 16.00, cat timp aceasta a fost plecata de la domiciliu, persoane necunoscute au intrat in locuinta…

- Respect, pasiune, protectie Nu reflectia este productiva; „scriitorul trebuie sa traiasca nemijlocit in limba, nu sa mediteze asupra ei”. „Nu mai caut imagini, nici limbaj (caci poezia, vai, e in primul rand asta), ci senzatii.” „Cautarea cuvantului potrivit e un demers din cele mai vane. A medita asupra…