2020, anul cu cele mai puține nașteri înregistrate în România O analiza recenta facuta pe baza datelor de la Institutul Național de Statistica arata ca anul trecut Romania a inregistrat cele mai puține nașteri din ultimul secol, potrivit Basilica.ro. Analiza a realizat și o statistica a ratei natalitații pe județe: Caraș-Severin, Gorj și Valcea sunt pe ultimele locuri. Salaj, Suceava și Vaslui sunt județele cu cei mai mulți copii nascuți anul trecut. Calculele au fost facute in funcție de populația feminina de varsta fertila din fiecare județ. In Caraș-Severin, doar 3% dintre femeile de varsta fertila au adus pe lume copii in 2020.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

